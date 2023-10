Il pull più basico del guardaroba vive una seconda giovinezza e diventa il pezzo cult della stagione

Leggi su amica

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) GUARDA LE FOTO Alle sfilate AI 23-24 impera, a sorpresa, il maglione minimal L’idea di costruire un outfit con maglia girocollo normalmente non è così elettrizzante. Non esiste infatti un capo più, normcore, anonimo e persino un po’ noioso di questo tipo di. Eppure bisognerà ricredersi. Perché questala situazione si è del tutto ribaltata. Il classico maglione unisex stavolta si è preso una bella rivincita. E lo ha fatto sulle più prestigiose passerelle dell’autunno inverno 2023. Da Prada a Fendi, da Gucci a Miu Miu. Dove non ha interpretato una parteria, ma da coprotagonista, accanto ad altri pezzi eye-catching. Dando loro un’allure tutta nuova e inedita. Endo così un ...