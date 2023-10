(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Lo spettacolo verrà messo in scena sabato 14 ottobre, alle 21, dalla compagnia teatrale Il Capannone

Inter - esodo da Appiano per le Nazionali! Una preoccupazione – TS

ComAgri approva il nuovoper ridurre del 90% l'utilizzo di fitofarmaci in Ue. La scadenza è stata spostata al 2035 ...realistico per l'obiettivo di ridurre del 90% in Ue l'uso di pesticidi con...

“Il piano”, una commedia allegra e post-moderna al teatro Virginian LA NAZIONE

A Napoli maxi piano per la scuola: Saranno investiti 95 milioni del Pnrr Il Sole 24 ORE

Dal 23 al 27 ottobre in Ateneo si svolgerà “Sìcura”, una settimana ricca di incontri, di momenti formativi e di riflessioni volti a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro, che per l'Alma ...Versace incontra la delegazione dell'Istituto Galilei-Pascoli: "chiederemo deroga e la salvaguardia della sezione ospedaliera" ...