Il piano Giorgetti per privatizzare le Ferrovie dello Stato

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Anche le strade e lesono annoverate nel calderone dei 20 miliardi di dismissioni pubbliche pianificato dal Governo Meloni, nel tentativo di finanziare la Manovra, venire incontro alle aspettative della maggioranza e, nello stesso tempo, ridurre il debito pubblico, rassicurando i mercati sulla stabilità delle finanze pubbliche.non nega la privatizzazione di“Quello delle privatizzazioni è un percorso ad ostacoli ma ambizioso“, ha affermato ieri il Ministro Giancarloal termine dell’audizione sulla Nadef in Senato. “L’inversione dei fattori, come dicono a scuola, potrebbe aiutarvi a capire”, ha ironizzato, rispondendo a chi chiedeva se le strade e lefossero incluse neldi privatizzazioni. Poi il titolare all’Economia ha spiegato ...

Per l'economista del Centre for European Policymaking della Bocconi "una leader che ha programmi ambiziosi deve fare le cose spiacevoli ora, all’inizio ...ROMA - Approvata oggi nell'Aula di Montecitorio la Nota di aggiornamento al DEF che è stata presentata dal relatore Rebecca Frassini (Lega).Ieri il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audi ...