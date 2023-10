Il Paradiso delle Signore 8 | anticipazioni 12 ottobre | Flora pronta a trasferirsi alla villa

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’appuntamento quotidiano con la soap opera Ilprosegue su Rai 1 continua senza alcuna sosta, domani giovedì 12, su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata. Gli occhi saranno puntati su Marcello che cercherà di aiutare suo fratello di nascosto, senza rivelare nulla a Matteo. Adelaide deciderà di partire per la volta di Ginevra,in assenza della contessa, prenderà l’iniziativa di. Nel corso del nuovo episodio dello sceneggiato ambientato a Milano: Irene, Elvira, Alfredo e Tullio organizzeranno una serata tra amici. Scopriamo qualche spoiler in più sulla nuova puntata de Il8. Il8, la contessa e ...