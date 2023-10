Il Napoli si ritrova mazziato e con un allenatore dimezzato

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) In comunicazione è come quando si fa a mazzate: chi colpisce per primo, colpisce due volte. E il, in questa vicenda, di botte ne ha prese molte. La più dura è senza dubbio la storia Instagram con cui Antonio Conte ha annunciato che non tornerà al lavoro e che quindi non sarà il prossimo tecnico del. Che quindi al momento resta ancora Rudi Garcia. Una situazione ai limiti del grottesco viste le parole di ieri di De Laurentiis che (eufemismo) ha manifestato più di un dubbio sul francese da lui scelto per guidare il posto Spalletti. Non solo ma per la prima volta il presidente ha esplicitato quel che era il segreto di Pulcinella, cioè che Garcia non era stata la sua prima scelta. Ha citato Luis Enrique, Thiago Motta dicendo che non se l’è sentita di venire a(se non è chiaro, Thiago Motta ha preferito il Bologna al ...