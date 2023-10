Il Napoli è rimasto senza allenatore | “Ha bruciato Rudi Garcia”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Non è affatto chiaro che cosa farà ora, dopo essere stato formalmente delegittimato (o) comeda De Laurentiis. Secondo Fabrizio Biasin, giornalista di Libero intervenuto ai microfoni di TvPlay, l’approdo di Antonio Conte alappariva poco probabile ma non impossibile, almeno prima della smentita giunta, via social, da parte dello stesso tecnico salentino. “Mi sembrava possibile, lo confesso. Parlo dell’approdo di Conte al. Ma adesso mi chiedo come si andrà avanti:è ancora l’giusto per gli azzurri?”del(LaPresse)“Per il tecnico, la situazione, diventa difficile da gestire ...

Sono contentissimo, così come per la vittoria dei nostri ragazzi a, l'hanno fatto perché ... Sonomolto deluso per non aver vinto nessuna delle due finali, ora vedremo se sarà possibile ...

Serie A - Napoli, l'agente di Mario Rui attacca Garcia: "Ha inventato ... Eurosport IT

Napoli, agente Mario Rui: "Garcia ha inventato tutto! Vi spiego" FantaMaster

Non è affatto chiaro che cosa farà ora Rudi Garcia, dopo essere stato formalmente delegittimato come allenatore da De Laurentiis.Sulla linea Roma- Napoli via Formia la circolazione ferroviaria è sospesa in direzione Roma per un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea in prossimità ...