(Di mercoledì 11 ottobre 2023) : riprese in corso per la produzione targata The Apartment e AlterEgo. Tvserial.it.

Una delle più lunghe e complesse indagini italiane su uno dei serial killer più brutali della storia del Paese: Ildi. In arrivo prossimamente su Netflix.

Il Mostro di Firenze, la catena degli otto duplici omicidi diventa una serie tv: 4 puntate prossimamente su N… La Repubblica Firenze.it

Serie tv sul Mostro di Firenze, Netflix annuncia l'inizio delle riprese Corriere Fiorentino

Il Mostro di Firenze, Sollima dirige la serie tv per Netflix: riprese in corso per la produzione targata The Apartment e AlterEgo.Il 14 e 15 ottobre nel Giardino Corsini di Firenze oltre 70 espositori da tutta Italia e tantissimi eventi per grandi e piccini ...