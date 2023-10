“Il Mercante in Fiera” verso la chiusura anticipata? La trasmissione di Pino Insegno è un flop | la “preoccupazione” della Rai e le due alternative

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Non tutti ipesano allo stesso modo. I bassi ascolti de “Ilin“, anche sotto il 2% di share, rischiano di diventare un caso televisivo. Complice la storica amicizia tra il conduttoree la Premier Giorgia Meloni, quest’ultima lo aveva ricevuto in quattro occasioni a Palazzo Chigi dopo la conduzione eventi elettorali di Fratelli d’Italia. Da qui il discusso ritorno in Rai, nell’access prime timeseconda rete con numeri che starebbero agitando il Tg2, il cui calo sarebbe favorito anche dal basso traino di. Una certaha raggiunto Rai Pubblicità e la società di produzione Banijay, considerando che il servizio pubblico ha già affidato aanche la ...

