Il Mercante in Fiera non chiude | l' ad Rai | «Violenza contro Pino Insegno»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ilinnon. Dopo le indiscrezioni lanciate dal sito diretto da Roberto D'Agostino, l'ad Rai Roberto Sergio è intervenuto per difendere non solo il game show di Rai2 ma soprattutto il suo conduttore. Sergio, infatti, ha smentito categoricamente la cancellazione de Ilin: «Voglio dare una notizia: il suo programma (di, ndr) non viene chiuso, vari blog amplificano notizie false e questo è inaccettabile. Quindi non è TeleMeloni econtinua la sua attività con Ilin.» Insomma, al momento non sembrano esserci dubbi, nonostante i bassi ascolti del game show di Rai2 non ci sarà nessuna cancellazione a breve ed il programma andrà regolarmente in onda ...