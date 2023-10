Il Mercante in Fiera | ascolti flop e rischio chiusura del programma

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ilinè in crisi die sarebbe addirittura a. Ilche va in onda su Rai 2 con la conduzione di Pino Insegno non sta facendo registrare i risultati prefissati. IlinIlinè in crisi di: ilcon alla conduzione di Pino Insegno non è per niente gradito ai telespettatori. In onda su Rai 2 non sta portando a casapositivi. Secondo quanto riporta Dagospia ildelRai “ha messo in crisi i vertici di Viale Mazzini. Ha agitato il Tg2, i cuisono in calo ...