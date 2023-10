Il massacro di Kfar Aza e i bambini ‘decapitati’ | cosa sappiamo e il racconto dei giornalisti sul posto | “Non ci sono prove delle dichiarazioni”

Hamas smentisce la notizia di decine di bambini uccisi, anche decapitati, nel kibbutz diAza durante l'assalto a Israele. E Israele non conferma le news diffuse da un'emittente tv che ......

Kfar Aza, l'orrore nel kibbutz colpito da Hamas: 'È un massacro, mai vista una cosa così' Repubblica TV

Cosa hanno trovato i soccorritori nei kibbutz assaltati da Hamas: “A Kfar Aza 200 morti, anche bambini Il Fatto Quotidiano

Sale a 1.200 morti il numero delle vittime israeliane. Un corteo tra case distrutte e il recupero di corpi massacrati. La testimonianza di chi ha visto rapire la propria famiglia ...Accordo Netanyahu-Gantz per governo di emergenza. Gli Usa lavorano a un corridoio per far fuggire i civili. Tajani in Egitto: «Impedire che il conflitto si ...