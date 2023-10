“Il Grande Fratello non mi ha detto no” | Paolo Stella | dall’incontro con Signorini all’offerta declinata | la verità

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Alfonsoed ilstarebbero ancora provinando possibili concorrenti da inserire nel cast e nelle ultime ore non sono mancate le indiscrezioni su coloro che avrebbero sostenuto il provino. Davide Maggio ha avanzato anche il nome del noto influencer, ma a quanto pare non sarebbe andato tutto per il verso giusto.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.