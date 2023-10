Il fantomatico piano di riduzione della popolazione mondiale attraverso vaccini | omosessuali e donne in carriera

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Circolano le condivisioni Facebook di un video dove Massimo Citro – personaggio apprezzato negli ambienti No vax -, afferma che la Covid-19 avrebbe causato la morte di «un bambino su due milioni e mezzo di infettati», pertanto non vi sarebbe ragione di vaccinarli. Allora perché lo si farebbe? Secondo Citro il vero scopo sarebbe quello di «sterilizzare i bambini» nell’ambito di un complotto finalizzato a uneugenetico per laglobale. Anche «l’esaltazione dell’tà e delle perversioni sessuali», e le «in» che non vogliono più figliare farebbero parte del disegno cospirativo. Una “prova”? Perché non chiamare in causa il feticcio più amato dei teorici del complotto: Bill Gates, il quale nel 2014, secondo Citro, ...