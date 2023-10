Il fantasma di Lady Diana | il surreale ritorno della principessa nel finale di “The Crown”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il countdown è cominciato. Tra poco più di un mese sarà disponibile su Netflix la sesta stagione di The Crown. L’ultimaserie, l’atto. Suddiviso, questa volta, in due uscite: il 16 novembre i primi 4 episodi e il 14 dicembre i restanti 6 (qui vi raccontiamo tutto ciò che sappiamo finora). Protagonistaprima parte sarà, raccontata nelle sue ultime settimane di vita. La relazione tra la, interpretata da Elizabeth Debicki, e Dodi al-Fayed (Khalid Abdalla). L’ultima sua estate con William e Harry, la folle corsa nel tunnel dell’Alma a Parigi, l’incidente. Scene dolorose, dolorosissime. Soprattutto per la royal family, che si ritroverà a breve a ...

Quella in cui Lady Diana appare come un fantasma, nell’episodio successivo a quello dedicato alla sua morte a Parigi. Pare che, nella puntata incriminata, la defunta principessa abbia una sorta di ...Per la famiglia reale e i fan di Diana, invece, è solo una trovata dolorosa Un fantasma, per raccontare i pensieri privati di una donna-icona poche ore dopo la sua tragica morte. Sembrerebbe una ...