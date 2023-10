Il fallimento di WM Motor mette in luce le sfide che devono affrontare le startup EV in Cina

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Lacinese di veicoli elettrici WMha presentato istanza di, un esempio di un’altra upstart di veicoli elettrici un tempo pronte che è stata spinta verso l’insolvenza, in quanto gli operatori più grandi guadagnano quote di mercato e la spesa cinese per i beni di lusso diminuisce. WM, sostenuta da Baidu