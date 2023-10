Il conte di Montecristo | la prima foto ufficiale di Sam Claflin nei panni di Edmond Dantes

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Palomar ha appena diffuso laimmaginedi Samnel ruolo dinella serie tv 'Ildi', diretta dal premio Oscar Bille August. Palomar ha pubblicato ladi Samneidine Ildi, la serie in 8 puntate da 52 minuti le cui riprese avranno luogo in Francia, Italia e Malta fino a metà dicembre. La regia della serie è affidata al visionario regista danese Bille August, ("Pelle alla conquista del mondo", Palma d'oro a Cannes e Oscar per il Miglior film straniero; "Con le migliori intenzioni", Palma d'oro a Cannes; "La casa degli spiriti", ...