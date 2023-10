Il Comune di Cautano ci ricasca | dopo Riccione | lo ‘spunto’ arriva dalla provincia milanese

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDaa Vernate (MI) passando perin 15 giorni. Come si dice in gergo, ‘le carte corrono veloci’ ed è il caso delsannita didove l’autenticità non è evidentemente di casa. Il funzionario non è evidentemente ispirato in questo periodo e va sull’usato sicuro: qualche settimana fa il bando ’emulato’ daldi, oggi altro giro altra corsa: un nostro lettore, ci segnala con tono goliardico che questa volta è toccato a Vernate (Mi) diventare modello che ispira un nuovo bando di concorso che prevede l’assunzione di un tecnico amministrativo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.