Il Collegio | Maria Sofia Federico farà un film a luci rosse? Le Iene la fanno parlare con Eva Henger e Sara Tommasi

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) In una recente intervista a Leha parlato dell’avversione dei suoi genitori nei confronti delle sua scelte di vita. L’ex protagonista de Ilha infatti deciso che la prossima settimana pubblicherà il suo primop*rno., così facendo, vorrebbe sdoganare il s*x work e raccogliere soldi da donare alle cause che sposa, tra cui quella dei diritti degli animali. Nonostante la contrarietà dei genitori, la diciottenne ha aperto anche un account Onl*Fans, la piattaforma più conosciuta per vendere contenuti se**uali. Inoltre, si è candidata per la scuola di Rocco Siffredi, con i genitori hanno tentato in ogni modo di fermarla, tant’è che hanno reso pubblica la loro storia. Alla fine, Siffredi e il padre hanno ...