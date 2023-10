IL CLUB DEL LIBRO DI BUBINOBLOG | LA CANZONE DI ACHILLE DI MADELINE MILLER | L’EPICA COME NON L’AVETE MAI LETTA

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nasce oggi questa nuova rubrica di Bubino Blog “Ildeldi”, cosa c’entra una rubrica letteraria in un blog che parla di televisione? beh la letteratura è sempre più spesso la fonte a cui sceneggiatori e registi fanno affidamento a piene mani per realizzare le loro opere audiovisive. Ragion per cui c’è una connessione storica aumentata a dismisura negli ultimi anni molto forte tra le saghe letterarie e quelle televisive e cinematografiche. Inoltre leggere fa bene alla mente, al corpo e all’anima, tante volte un buonè la miglior medicina ai nostri “malanni”. La pandemia di covid ha portato anche note positive tra queste senza dubbio vi è la forte crescita in Italia e non solo di lettori soprattutto giovani quindi credo che una rubrica letteraria sia assolutamente contemporanea, ad imperitura ...