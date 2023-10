Il caso del lip oil di Selena Gomez diventato virale e perché se lo provi non lo lasci più

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ne basta una passata per avere un tocco di brillantezza sulle labbra. Da solo o insieme al lip balm per il massimo dell'idratazione, il lip oil assicura luminosità regalando un tocco di colore

Curiosità: Giuseppe Caso (Torre Annunziata, 9 dicembre 1998) è un calciatore italiano, attaccante del Frosinone.

Sanità, il caso del concorso per le scuole di specializzazione. “Punti bonus sbagliati, doppie borse di studi… La Stampa

Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, un libro L'Eco di Bergamo

Volontari della Protezione Civile di Recanati saranno in piazza Giacomo Leopardi il 14 e 15 ottobre per illustrare ai cittadini i comportamenti da tenere in caso di calamità naturali. Verranno ...Un difetto di comunicazione. Ci sarebbe questo alla base dell’espulsione dei 63 dei 257 migranti arrivati lunedì mattina a bordo della Geo Barents al porto di Salerno e salvati ...