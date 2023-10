Il carabiniere del caso Apostolico | «Non ho girato io quel video» Il deputato leghista | «Ho solo riconosciuto la giudice»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ildeldi Iolandanega di essere l’autore delpubblicato dal leader della Lega Matteo Salvini. Mentre ildel Carroccio Anastasio Carrà sostiene di aver soltantola magistrata. Ma di non averlo fatto girare. La vicenda del filmato in cui lanel 2018 manifesta a Catania per la Diciotti pubblicato su X comincia quindi a ingarbugliarsi. Mentre 100 giuristi firmano una petizione di solidarietà nei suoi confronti e lei torna ad occuparsi sui provvedimenti che riguardano migranti del centro di Pozzallo e dell’applicazione del decreto Cutro. Proprio la Lega intanto propone una riforma che modifichi struttura e compiti delle sezioni dei tribunali specializzate in materia di immigrazione. Proprio ...