Il caos nel Pd tra pro-Israele e pro-Palestina

Leggi su panorama

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il cortocircuito è tuttora in corso. Pro-o pro-, o entrambe? Per la pace, ma anche per il diritto degli israeliani di difendersi, ma anche per il diritto dei palestinesi ad autodeterminarsi. In queste ore, parallelamente alla questione palestinese, sta esplodendo la questione morale a sinistra: da che parte andare, dinanzi al più grave atto di guerra degli ultimi decenni? Da una parte la scelta pilatesca del sindaco di Milano Beppe Sala, che mentre stava deflagrando la sua maggioranza sulla scelta di quale bandiera esporre sul balcone di palazzo Marino, ha preso la strada più schleiniana di tutte: facciamo sventolare tutte e due le bandiere, quella die quella della pace. E già che siamo, anche quella dell’inter e del milan, così nessuno si offende. Poco lontano, al liceo Manzoni, un collettivo studentesco ...