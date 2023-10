Iervolino su Sousa | “Ci restammo malissimo quando si propose al Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Le dichiarazioni didurante la conferenza stampa di presentazione di Filippo Inzaghi come nuovo allenatore della Salernitana. Il presidente Danilo, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Filippo Inzaghi come nuovo allenatore della Salernitana, ha aperto il cuore ai giornalisti. Ha sottolineato la scelta di Inzaghi, motivata dalla fiducia nella rosa attuale e nella sua esperienza vincente: “Inzaghi scelto perché crede in questa rosa e nel suo valore. Ha esperienza, voglia di fare bene, mentalità da vincente. Ha la giusta mentalità e semplicità per fare le cose giuste”. Tuttavia,non ha evitato di toccare argomenti delicati, come l’offerta di Pauloal. Ha rivelato che sua moglie e lui stesso sono rimasti profondamente delusi da questa situazione, ...