Ieri in Campania | traffico illecito di rifiuti e riciclaggio | 11 arresti Blitz a Caivano | anche un ex assessore tra i nove fermati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiI fatti più importanti della giornata dimartedì 10 ottobre. Avellino – Un laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria è stato installato dall’Arpac nell’area industriale di Torre le Nocelle, in provincia di Avellino, in prossimità del deposito di pannelli in poliuretano della Isopan andato a fuoco. Le indagini dell’Arpac hanno accertato che l’incendio ha interessato soltanto parte del materiale presente su una superficie limitata del piazzale, circa 500 metri, rispetto alla estensione totale di 3.700 metri quadrati. Il rogo ha interessato un deposito, in area completamente scoperta, di pannelli “sandwich” in lamiera e poliuretano e pannelli di lana di roccia (LEGGI QUI). Benevento – Continua la querelle legata al furto del cellulare nella scuola di San Lorenzo Maggiore. La prima puntata ha portato alla decisione del ...