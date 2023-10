Idrogeno verde | asse Germania-Italia | incentivi ai progetti bilaterali di ricerca applicata

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Si intensifica la cooperazione scientifica e tecnologica tra. In quest’ottica e’ particolarmente significativa l’iniziativa di bando congiunto in tema diche offre un sostegno concreto allae rafforza le sinergie tra attorini e partner tedeschi. Nelle giornate di oggi e domani 12 ottobre, si terra’ presso la Turbinenhalle Berlin un workshop sul tema della generazione, del trasporto e dell’utilizzo di, organizzato dall’ambasciata d’a Berlino e dal ministero dell’Istruzione e dellatedesco che vedra’ la partecipazione di esponenti del mondo scientifico e industriale,ni e tedeschi. In apertura, interverranno con un ...