I legali di Fagioli | «Nicolò si è autodenunciato ed è concentrato sulla Juventus»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Idel centrocampista della Juve, Luca Ferrari e Armando Simbari, hanno rilasciato una dichiarazione all’ANSA Idel centrocampista della Juve, Luca Ferrari e Armando Simbari, hanno rilasciato una dichiarazione all’ANSA dopo le notizie sul caso scommesse in cui il giocatore è coinvolto.– «è sereno ed è massimamentee sul campionato. Nella nostra qualità didi, in riferimento alle notizie apparsestampa in data odierna, possiamo rappresentare che il nostro assistito sta affrontando con responsabilità la vicenda, in ...