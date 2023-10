I genitori si lamentano del servizio mensa | il Comune corre ai ripari | arriva l’assaggiatore

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) In risposta alle crescenti preoccupazioni riguardanti ilofferto in alcune scuole di Parabiago,dell'hinterland di Milano, si è tenuto un incontro tra l'amministrazione comunale e i. Il sindaco Raffaele Cucchi ha accolto e coordinato la discussione, sottolineando l'importanza del feedback costruttivo fornito dai. L'articolo .

Molti docenti enon sono d'accordo con la decisione, e sidi non essere stati informati. La dura reazione di Salvini Addirittura, come riporta Il Messaggero , è partita una ...

Il giallo di Kata. L'appello dei genitori: "Non è dentro l'Astor ma ... LA NAZIONE

Crocifisso a scuola, parte la raccolta firme di docenti e genitori per rimetterlo nelle aule a Carpi. Salvini: “Sto con loro” Tecnica della Scuola

Ieri ha fatto scalpore la notizia della rimozione improvvisa, attuata dalla dirigente scolastica di una scuola del modenese, a Carpi, di tutti i crocifissi dalle aule della scuola. Molti docenti e gen ...Crocifisso a scuola, sì o no Se per la preside della scuola media «Odoardo Focherini» di Carpi la risposta è no, genitori e insegnanti la pensano diversamente, ...