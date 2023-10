I gagliardetti d’Italia – la Lombardia – il Seregno

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il gagliardetto delNel 1913 nasce ilFoot Ball Club riorganizzatosi poi, dopo il primo dopoguerra, con la fusione con la Labor Sportiva, società che sebbene votata alla pratica delle discipline ginniche, rinforzò notevolmente la neonata Labor SportivaFoot – Ball Club. Nella sua storia ilha disputato otto campionati in Serie B, l’ultimo nella stagione 1950-1951 e ha totalizzato ventotto presenze in serie in C. Suidel, oltre al tradizionale colore azzurro, è apparso dagli anni Cinquanta il disegno di un pallone mentre lo stemma subentra a partire dagli anni Ottanta.anni ’60 gagliardetto anni ’80 Anni ’80 Un altro esemplare degli anni ’80 Nel dettaglio, nel 1951 i ...