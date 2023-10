I bombardamenti | le vie di fuga bloccate e il taglio ai rifornimenti | qual è la situazione nella Striscia di Gaza

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Mentre Israele si prepara a lanciare un’«offensiva totale» contro Hamas,dilaè già drammatica. L’ultimo bilancio del ministero della Sanità parla di 1055 morti e 5184 feriti, di cui il 60% è rappresentato da bambini e anziani. Alle vittime si sommano poi i danni infrastrutturali. Le stime – piuttosto prudenti – delle autorità palestinesi parlano di 790 unità abitative distrutte e 5.330 gravemente danneggiate. In mattinata l’esercito israeliano ha fatto sapere di aver bombardato anche l’Università islamica a, che secondo gli israeliani «veniva usata come centro di addestramento per operativi militari dell’intelligence e per lo sviluppo della produzione di armi». I massicciaerei sono andati avanti per tutta la notte e hanno distrutto ...