I 9 benefici dello yoga per la salute e il benessere

Il 30 settembre scadono le direttive riguardanti i lavoratori fragili - gli ultimi a poter beneficiare dello smart working per legge. I lavoratori pertanto - se non arriva una proroga - possono essere richiamati in sede. Ma il condizionale è d’obbligo fino all'ultimo

Tumore al seno - i benefici dello sport : una giornata in barca a vela per le donne in terapia

Tumore al seno - i benefici dello sport : una giornata in barca a vela per le donne in terapia oncologica

I benefici unici dello yoga per una migliore vita intima