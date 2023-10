I 10 film più belli di Luc Besson Da rivedere dopo o prima di Dogman

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il 12 ottobre arriva nei cinemadi Luc, presentato all'ultima Mostra del cinema di Venezia dove ha conquistato critica e pubblico ma non si è portato a casa neppure un premio. In attesa di capire se questo progetto troverà il suo riscatto al botteghino, abbiamo scelto i 10 miglioridel regista francese, qui elencati a partire dal migliore: Léon (1994) French"Leon" Léon (1994) Patrick CAMBOULIVE/Getty Imagespraticamente perfetto sotto tutti i punti di vista. Favola del sicario (Jean Reno) e della bambina (Natalie Portman), coppia improbabile che, come spesso accade, al cinema funziona alla grande. Lui è un killer della mafia, lei è sopravvissuta al massacro della famiglia per mano dell’agente corrotto Stansfield (Gary Oldman). Si prenderanno di cura l’uno dell’altra come ...