A riguardo, alcune indiscrezioni hanno suggerito che Xiaomipensando di seguire le orme di, ovvero di lanciare il proprio sistema operativo basato su Android Open Source Project (AOSP)...

Huawei starebbe già facendo incetta di scanner in-display per la serie P70 TuttoAndroid.net

Huawei starebbe realizzando anche un nuovo sensore CMOS ... HDblog

Huawei ha grandi piani per il 2024: raddoppiare le vendite di smartphone annuali, raggiungendo quota 60-70 milioni circa contro gli attuali 30. Sono cifre relativamente piccole per una società che app ...Tra le offerte più interessanti troviamo quella per il Huawei Watch Fit SE (dove SE sta per Special Edition) una smart band semplice e molto affidabile, che permette all’utente di monitorare i propri ...