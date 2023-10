Ho sempre sostenuto la causa | Di Battista allo scoperto | scintille a Dimartedì

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Di-Cattaneo, uno scontro dialettico quasi scontato nel salotto di Di Martedì. Il programma di Giovanni Floris su La 7 è stato infatti più volte il loro ring e ancora una volta i due si sono trovati su posizioni differenti e distanti. Stavolta a far discutere i due la guerra in Medio-Oriente e le scelte fatte dal nostro governo in questi giorni. Floris domanda: “Come ha reagito il nostro governo all'invasione di Hamas?”. Alessandro Diespone la sua tesi: “come ha reagito quando c'è stata l'invasione di Mosca dell'Ucraina” e cioè “facendo propaganda pro Israele, mostrando una bandiera israeliana da Palazzo Chigi” e secondo l'ex Movimento 5 Stelle “questo non serve ad affrontare un problema”. L'ex uomo di punta dei grillini a scanso di equivoci chiarisce: “hola ...