“Ho rifiutato il Napoli” | la rivelazione spiazza tutti | tifosi interdetti

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)a sorpresa: il dirigente ammette di averil, il motivo della scelta è sorprendente Il futuro di Rudi Garcia è in bilico, addirittura “Appeso ad un filo” stando alle dichiarazioni rilasciate dall’espero di calciomercato Gianluca Di Marzio che ha sottolineato quanto la candidatura di Antonio Conte si stia man mano rafforzando. Un esonero ed annesso ingaggio che stravolgerebbe totalmente i piani di De Laurentiis, che a seguito di una lunga fase di valutazione, quella del famoso “Casting di 40 nomi”, condotto pochi mesi fa, aveva scelto il tecnico francese per il ruolo di condottiero dei campioni d’Italia in carica. Da un casting ad un altro, il NO alSono state svariati i nodi da sciogliere questa estate, dalla questione allenatore, sino ai rinnovi dei giocatori, in parte ancora ...