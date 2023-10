Hezbollah | Le portaerei Usa non ci spaventano

nelle scorse ore ha accusato gli Stati Uniti di sostenere 'il terrorismo israeliano' e ha affermato che l'invio dellaamericana nel Mediterraneo 'rivela la debolezza dell'apparato ...

Gaza al buio, Israele: colpiamo su "scala senza precedenti". Netanyahu-Gantz, governo d'emergenza - "Infiltrazioni dal Libano", israeliani nei rifugi al nord - "Infiltrazioni dal Libano", israeliani nei rifugi al nord RaiNews

Israele, la diretta dell'11 ottobre 2023 L'Unione Sarda.it

Il partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah non è sorpreso dalle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Joe ...Non le manda a dire alla Casa Bianca, manifestando una certa insofferenza per la Gerald R. Ford, la più potente portaerei al mondo, che ieri il presidente americano Joe Biden ha annunciato in rotta ve ...