Hamas | Pd bifronte Spunta Rosy Bindi tra i giustificazionisti | la colpa è anche di Israele

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Cresce a sinistra l’esercito dei ‘ma’ sul massacro dicontro. Sentimenti filo-palestinesi che riemergono tra mille rivoli imbarazzando i vertici del Nazareno, sempre in bilico tra giustificazionismo e solidarietà a. Qualcuno prende il microfono alla fiaccolata perpromossa dal Foglio, si commuove al pensiero dell’olocausto israeliano, qualcuno fa il tifo per, l’esercito dei filopalestinesi del Nazareno Dopo la performance degli studenti di Milano che in aula ‘brindano’ alla strage e lo show di Patrick Zaki arrivano le parole di. Per non parlare di molti dirigenti della Cgil molto freddi nel denunciare il bagno di sangue contro i civili israeliani. C’è chi, pochi minuti dopo ...