Hamas-Israele | Di Maio inviato della Ue scatena l’ironia in rete | “E’ già in volo per risolvere la crisi”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “Non è per farvi venire l’ansia, che già la metà di quella che abbiamo basterebbe, ma volevo rammentarvi che mentre in Medio Oriente c’è l’inferno, l’speciale Ue nel Golfo Persico è Di”, è una delle battute più gettonate, in queste ore, su X e sui social. Un modo per sdrammatizzare in questi giorni di angoscia e massacri, con video virali che girano nelle case degli italiani. La satira, sul web, è però sempre in agguato, quando c’è di mezzo Luigi Di, ex ministro degli Esteri e attualeUe per il Gas nel Golfo Persico.in guerra, lasi diverte con i meme sull’DiI “meme” impazzano, su X e su Facebook, proprio nel giorno in cui lui rompe il silenzio e si lascia andare a una cauta ...