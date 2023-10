Hamas | Foti | “Alla fine Pd e 5Stelle hanno votato la nostra risoluzione Tanto rumore per nulla”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “Con i voti incrociati c’è stata una sostanziale convergenza. Ma quello che mi viene da dire è: allora perché il nostro testo all’inizio non andava bene? Perché non si è fatto uno sforzo di sintesi ulteriore?”. Così Tommaso, intervistato da il Foglio, sul votoCamera di ieri in merito ai finanziamenti a istituzioni fiancheggiatrici del terrorismo. È stata “una grande occasione sprecata. O se vogliamo,per”, spiega. Dopo tante parole, trattative e conciliaboli in Transatlatico,, ieri, Pd eladella maggioranza, al termine dell’informativa del ministro Tajani su Israele. Niente finanziamenti al terrorismo, la Camera approva Poteva ...