Hamas dovrà essere processato | ma anche Netanyahu dovrà dare spiegazioni sul massacro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) In questi giorni di immenso, tragico dolore è importante e necessario parlare con parole chiare, con fatti e non con sentimentalismi e scontate prese di posizione tipiche di chi di Medio Oriente si intende poco. In questi ultimi 15 anni il primo ministro israeliano Benjaminnon consideravaun nemico crudele e spietato; egli ha usatonella sua politica sciagurata di rapporti fra Israele e i palestinesi. Nel marzo 2019 dichiarava: “Chi non vuole la nascita di uno Stato Palestinese deve rinforzaree indebolire l’Autorità Palestinese; deve creare un atteggiamento diverso tra i territori amministrati dall’Autorità Palestinese e la Striscia di Gaza”. La logica di questa ideologia è che un’organizzazione violenta e fondamentalista comenon avrà mai l’appoggio internazionale, ...