Hamas | dichiarazioni Biden per coprire crimini di Israele

Curiosità: amas, acronimo di arakat al-Muqawama al-Islamiyya (in arabo , Movimento Islamico di Resistenza, ovvero , «entusiasmo, zelo, spirito combattente») è un'organizzazione politica e paramilitare palestinese islamista, sunnita e fondamentalista di estrema destra. Ha un'ala militare (le Brigate Ezzedin al-Qassam) ed è considerata un'organizzazione terroristica da Unione europea, Organizzazione degli Stati americani, Stati Uniti, Israele, Canada, da una corte in Egitto e dal Giappone, ed è bandita dalla Giordania, mentre Australia, Nuova Zelanda, Paraguay e Regno Unito classificano solo la sua ala militare come organizzazione terroristica.