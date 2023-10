Hamas | da Bitcoin a Zakat | come arrivano i soldi anche dall’Italia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Adnkronos) – C'è un flusso di denaro che finisce nelle casse die che finanzia le operazioni terroristiche,l'attacco di sabato 7 ottobre contro Israele, in alternativa o insieme alle attività che l'organizzazione fa per assicurarsi il consenso a Gaza. Passa principalmente per due canali: le donazioni dirette ine le somme destinate alla, la carità che tutti i musulmani benestanti devono fare,previsto da uno dei cinque pilastri fondamentali dell’Islam. Sono risorse cheda tutto il mondo, Italia inclusa, e che le Autorità finanziarie e l'antiterrorismo non riescono a distinguere dagli aiuti umanitari indispensabili per sostenere il popolo palestinese.utilizza da anni ie i circuiti crypto per ...

... dopo aver guadagnato lunedi' oltre il 4% durante la prima seduta successiva all'attacco di...in calo dello 0,67% a 27.389 dollari. AAA - Pca 11 - 10 - 23 08:00:00 (0078) 5 NNNN

Israele, fondi a Hamas con Bitcoin e Zakat anche dall'Italia Adnkronos

Bitcoin e crypto per Hamas | Israele congela i CONTI con Binance Criptovaluta.it

By Helena Smolak Teva Pharmaceutical said its operations are unlikely to be significantly disrupted by the conflict between the Israel and the Hamas ...Il Wall Street Journal scrive che prima dell'attacco del 7 ottobre a Israele, Hamas ha raccolto milioni di dollari in criptovalute e che l'analisi delle transazioni non faccia che confermare la grande ...