Hamas | da Bitcoin a Zakat | come arrivano i soldi anche dall’Italia

Il canale delle criptovalute, bloccata l'attività ditramite Binanceutilizza da anni ie i circuiti crypto per ricevere donazioni . E' notizia delle ultime ore lo stop grazie ...

Israele, fondi a Hamas con Bitcoin e Zakat anche dall'Italia Adnkronos

Bitcoin e crypto per Hamas | Israele congela i CONTI con Binance Criptovaluta.it

According to data from Coinglass, there have been liquidations totaling more than $15.28 million in Bitcoin within the past 24 hours. Trending: Trump's Niece Calls Republican Lawmaker 'Hamas' Favorite ...By Helena Smolak Teva Pharmaceutical said its operations are unlikely to be significantly disrupted by the conflict between the Israel and the Hamas ...