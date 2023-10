“Hamas come Isis” | Biden e Netanyahu hanno ragione?

Israele verso l'offensiva totale - schierati 300mila soldati. Gaza senza luce - Usa ed Egitto lavorano a un corridoio per i civili. Biden : "Hamas come l'Isis"

Hamas e la Guerra in Israele - Abravanel : "Donne usate come 'sex slaves' e cadaveri mutilati in mezzo a folle urlanti di gioia"

Il governo britannico ha criticato fortemente la Bbc per non voler definire 'terroristi' i membri di, preferendo invece termini'combattenti' o 'militanti', nei suoi servizi televisivi dal Medio Oriente, dopo l'attacco condotto in Israele ( LA DIRETTA ). Secondo il ministro della Difesa, ...

"Israele ha diritto di rispondere a terrorismo di Hamas": cosa ha detto Joe Biden Adnkronos

Ucraina, la guerra Israele-Hamas può ridurre il rifornimento di armi I dati di Usa e Ue Sky Tg24

(Adnkronos) - Giustificare gli attacchi brutali di Hamas - in cui bambini sono stati presi in ostaggio ... non può essere utilizzato per discriminare gli altri in base a fattori come "razza, religione ...Un altro italiano manca all'appello in Israele. Il suo nome è Nir Forti. «Purtroppo abbiamo appena appreso, su segnalazione dei genitori, che manca all'appello un terzo ...