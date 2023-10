Hamas | caccia ai capi e alle menti della strage in Israele «Uccisa la famiglia del leader Deif»

Ore 12:44 Israele, colpito sito di Hezbollah in Libano - Iisraeliani hanno attaccato un ... Ore 12:38 Esercito israeliano non conferma "bambini decapitati" da- L'esercito israeliano non ...

Hamas, caccia ai capi e alle menti della strage in Israele. «Uccisa la famiglia di Deif» ilmessaggero.it

Guerra in Israele, le possibili fasi della strategia militare del Paese Sky Tg24

BRUXELLES (BELGIO) - 'Non esiste alcuna giustificazione per il terrorismo. Hamas è un'organizzazione terroristica. Non rappresenta le legittime aspirazioni del popolo palestinese. Non offre soluzioni.Si stringe il cerchio attorno a Mohamed Deif, la primula rossa di Hamas in cima alla lista degli obiettivi di Israele. Secondo la tv Al Aqsa, espressione del gruppo integralista, un raid ha centrato n ...