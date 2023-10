Gundogan | «Sono molto felice di essere al Barcellona e mi sto divertendo molto»

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ilkay, centrocampista del, ha parlato ai canali ufficiali del club blaugrana. Le sue dichiarazioni Ilkay, centrocampista del, ha parlato ai canali ufficiali del club blaugrana. Le sue dichiarazioni. PAROLE – «Da bambino amavo il centrocampo con Busquets, Xavi e Iniesta. Ho vissuto sette anni fantastici e pieni di successi a Manchester. La scorsa stagione è stata gloriosa. Oradiqui e mi sto. La cosa più importante è l’amore e l’attrazione che ho sempre avuto per questo club. C’è un certo DNA, un certo modo di fare le cose nel calcio e abbiamo Xavi che conosce questo stile come pochi altri. L’ho ...

