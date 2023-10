Guerra | l’appello delle Acli irpine al Governo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa nota di Alfredo Cucciniello, Presidente ProvincialeAvellino “Nonostante tutto, noi continuiamo a credere, ad impegnarci e a pregare con Papa Francesco per la pace. Le nostre coscienze sono scosse dai drammatici eventi diche stanno vivendo ancora una volta Israele e Palestina, con il loro inaccettabile carico di massacri e di morte. E’ doveroso esprimere la nostra vicinanza alle famiglievittime di questa nuova ondata di brutali violenze, che aggrava l’emergenza umanitaria nel contesto mediorientale, e condanniamo senza riserve l’azione violenta che Hamas ha compiuto in questi giorni. Oltre la solidarietà e la condanna, è però altrettanto doveroso continuare a fare la nostra parte ed impegnarsi contro ogni forma di violenza e di. Siamo pertanto per promuovere e ...