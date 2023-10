Guerra in Medio Oriente Gaza è al buio | spenta l' unica centrale elettrica Hamas chiama il mondo arabo alla mobilitazione

Mi sembra che siamo in una situazione come questa o mi sbaglio Lain Ucraina non è che l'ha ... così come gli aiuti ai redditi- bassi, la decontribuzione, interventi per famiglie con ...

Halevi, il generale che guida Israele in guerra Agenzia ANSA

Medio Oriente, perché la guerra sfida gli obiettivi di Riyadh ISPI

Una guerra terribile scacciata dalle prime pagine dalla crisi mediorientale che rischia di restare in prima linea per le conseguenze ancora più devastanti che può comportare.“Non può esserci l’assalto totale a Gaza perché sarebbe un regalo ad Hamas che lo userebbe a suo vantaggio”: è ...