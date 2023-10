Guerra in Israele | Zion IDF a Zedeck i24news | Tagliano le teste a bambini e donne | il web | Fake News - il VIDEO che ha polarizzato il mondo

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nicole, inviata e reporter israeliana di, ha intervistato David Ben, Vice Comandante dell'Unità 71 delle IDF: "We walk door after door, we are stronger than them. They are aggressive, they cut heads of children and women". (trad. "Passiamo di porta in porta, siamo più forti di lo