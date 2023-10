Guerra di Gaza | uccisa la famiglia della ' mente' dell' attacco a Israele | chi è Mohammad Deif

'Condurre un conflitto in questo modo non è unama un massacro', ha detto riferendosi ai bombardamenti israeliani su. Invitando entrambe le parti a usare contegno, il presidente turco ha ...

Israele - Hamas: le news dalla guerra di oggi la Repubblica

VIDEO: Israele bombarda l'università di Gaza - ilGiornale.it ilGiornale.it

"Condurre un conflitto in questo modo non è una guerra ma un massacro", ha detto Erdogan riguardo ai bombardamenti israeliani su Gaza. Invitando entrambe le parti a usare contegno, il presidente turco ...Gaza è ormai una città fantasma. La notte è passata sotto il suono dei missili israeliani, si cammina sopra cumuli di macerie, palazzi ridotti in cenere. Attorno solo ...