Guerra di Gaza | Conte M5s | ' Netta condanna ad Hamas | ma non fermiamo gli aiuti umanitari'

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Giuseppe, presidente del M5s, è andato in visita alla Sinagoga di Roma. A margine della visita, l'ex Presidente del Consiglio ha parlato di quanto sta accadendo a. "Abbiamo portato alla ...

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Media libanesi : «Attacchi da Israele con il fosforo». Gaza - la centrale elettrica smette di funzionare

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Media libanesi : «Attacchi da Israele con il fosforo». Blackout elettrico in tutta la Striscia di Gaza

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Media libanesi : «Attacchi da Israele con il fosforo». Blackout elettrico in tutta la Striscia di Gaza. Razzi su Tel Aviv

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Media libanesi : «Attacchi da Israele con il fosforo». Blackout elettrico in tutta Gaza. Razzi su Tel Aviv

Guerra in Medio Oriente. Gaza è al buio - spenta l'unica centrale elettrica. Hamas chiama il mondo arabo alla mobilitazione

...la quale fra i civili massacrati nel kibbutz della comunità rurale vicino al confine con, vi ... "Non è una, un campo di battaglia. Vedete i neonati, la madre, il padre, nei loro letti, ...

Guerra Israele-Hamas, Israele: Colpiamo Gaza come non mai. LIVE Sky Tg24

Israele: colpiamo Gaza su scala senza precedenti. È senza corrente dalle 14. Onu, 9 membri del ... Il Sole 24 ORE

La Striscia di Gaza, che si estende per circa 360 chilometri quadrati, ospita una popolazione di oltre due milioni di persone ed è una delle aree più densamente popolate al mondo. Il 99,3% della ..."La situazione umanitaria nella Striscia di Gaza è pericolosa ed è necessario unire gli sforzi per porre fine alla guerra in corso e fornire aiuti umanitari e soccorsi ai palestinesi nella Striscia".